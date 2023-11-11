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السيد نصرالله: سوريا تحمل مع محور المقاومة عبئاً كبيراً جداً وهي تحتضن حركات المقاومة وتتحمل تبعات هذا الامر

آخر الأخبار
2023-11-11 | 09:19
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السيد نصرالله: سوريا تحمل مع محور المقاومة عبئاً كبيراً جداً وهي تحتضن حركات المقاومة وتتحمل تبعات هذا الامر
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السيد نصرالله: سوريا تحمل مع محور المقاومة عبئاً كبيراً جداً وهي تحتضن حركات المقاومة وتتحمل تبعات هذا الامر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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