ميقاتي: خيارنا في لبنان كان ولا يزال السلام ونحن شعب لا يرضى بالاعتداء على سيادته وكرامته فنجدد التزام لبنان الشرعية الدولية لا سيما القرار 1701 ونشدد على ضرورة الضغط على اسرائيل لوقف استفزازاتها

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