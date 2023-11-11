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o
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o
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أ.ف.ب.:الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيساعد في إجلاء الأطفال الرضع من مستشفى الشفاء في غزة
آخر الأخبار
2023-11-11 | 13:41
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أ.ف.ب.:الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيساعد في إجلاء الأطفال الرضع من مستشفى الشفاء في غزة
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