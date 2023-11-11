الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة وهذه الرحلة جاءت في إطار رحلات على خط الدوحة - إسرائيل - القاهرة ما يؤشر لتقدم ما في إطار ملف الأسرى

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