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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي بحثا فيه تدهور الأوضاع بغزة

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2023-11-11 | 15:12
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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي بحثا فيه تدهور الأوضاع بغزة
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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي بحثا فيه تدهور الأوضاع بغزة

 
 
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