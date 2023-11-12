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الجزيرة نقلا عن مصدر طبي فلسطيني: استشهاد عدد من الجرحى نتيجة انقطاع الكهرباء عن مجمع الشفاء الطبي غرب غزة

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2023-11-11 | 23:32
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الجزيرة نقلا عن مصدر طبي فلسطيني: استشهاد عدد من الجرحى نتيجة انقطاع الكهرباء عن مجمع الشفاء الطبي غرب غزة
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الجزيرة نقلا عن مصدر طبي فلسطيني: استشهاد عدد من الجرحى نتيجة انقطاع الكهرباء عن مجمع الشفاء الطبي غرب غزة

 
 
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