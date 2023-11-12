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o
متن
26
o
كسروان
26
o
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o
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o
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الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في قطاع غزة بالتزامن مع اشتباكات ودوي انفجارات
آخر الأخبار
2023-11-12 | 00:18
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الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في قطاع غزة بالتزامن مع اشتباكات ودوي انفجارات
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