الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأونروا للعربية: الوضع الكارثي في غزة يتجه لمزيد من التدهور
آخر الأخبار
2023-11-12 | 01:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأونروا للعربية: الوضع الكارثي في غزة يتجه لمزيد من التدهور
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للعربية:
الوضع
الكارثي
لمزيد
التدهور
التالي
الطقس يتحول الى متقلب... إليكم التفاصيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب إعادة تحرير قطاع غزة وإحياء الاستيطان فيه
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:50
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
آخر الأخبار
06:50
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
0
أخبار دولية
06:37
إسرائيل تعلن بيع نظام مضاد للصواريخ لفنلندا
أخبار دولية
06:37
إسرائيل تعلن بيع نظام مضاد للصواريخ لفنلندا
0
أخبار دولية
06:36
موسكو تتهم كييف بشن سلسلة هجمات على منطقتين حدوديتين داخل روسيا
أخبار دولية
06:36
موسكو تتهم كييف بشن سلسلة هجمات على منطقتين حدوديتين داخل روسيا
0
آخر الأخبار
06:34
أ.ف.ب: إسرائيل تعلن بيع نظام مضاد للصواريخ لفنلندا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
06:34
أ.ف.ب: إسرائيل تعلن بيع نظام مضاد للصواريخ لفنلندا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:50
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
آخر الأخبار
06:50
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
0
آخر الأخبار
06:34
أ.ف.ب: إسرائيل تعلن بيع نظام مضاد للصواريخ لفنلندا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
06:34
أ.ف.ب: إسرائيل تعلن بيع نظام مضاد للصواريخ لفنلندا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي
0
آخر الأخبار
06:29
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على سكان بلدات القطاع الشرقي للحدود مع لبنان التزام الملاجئ للاشتباه بحدث أمني
آخر الأخبار
06:29
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على سكان بلدات القطاع الشرقي للحدود مع لبنان التزام الملاجئ للاشتباه بحدث أمني
0
آخر الأخبار
06:28
وزير الاتصالات الفلسطيني: خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس بسبب استمرار العدوان
آخر الأخبار
06:28
وزير الاتصالات الفلسطيني: خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس بسبب استمرار العدوان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-12
وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!
منوعات
2023-09-12
وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!
0
منوعات
2023-11-09
زوجها يجبرها على وضع المال داخل "جرة" في كل مرة تلفظ فيها اسم هذه النجمة... إليكم القصة المضحكة! (فيديو)
منوعات
2023-11-09
زوجها يجبرها على وضع المال داخل "جرة" في كل مرة تلفظ فيها اسم هذه النجمة... إليكم القصة المضحكة! (فيديو)
0
فنّ
2023-11-09
مقدمة برامج أجنبية تعترف: "أرغب في إرضاع هذا النجم"... فمن قصدت بهذا القول؟ (صورة)
فنّ
2023-11-09
مقدمة برامج أجنبية تعترف: "أرغب في إرضاع هذا النجم"... فمن قصدت بهذا القول؟ (صورة)
0
خبر عاجل
2023-10-18
واشنطن تفرض عقوبات على أعضاء في حماس وممولين للحركة
خبر عاجل
2023-10-18
واشنطن تفرض عقوبات على أعضاء في حماس وممولين للحركة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:14
احتجاجات ضخمة في تل أبيب ضد الحكومة
أخبار دولية
17:14
احتجاجات ضخمة في تل أبيب ضد الحكومة
0
أخبار دولية
16:30
نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "
أخبار دولية
16:30
نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
احتفالات ميسي بالكرة الذهبية الثامنة متواصلة وهذه المرة في ميامي امام جماهيره
تقارير نشرة الاخبار
13:58
احتفالات ميسي بالكرة الذهبية الثامنة متواصلة وهذه المرة في ميامي امام جماهيره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جاد الدنا من لبنان الى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جاد الدنا من لبنان الى العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
١١.١١… ما قصة الـ singles day والتخفيضات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
١١.١١… ما قصة الـ singles day والتخفيضات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مشهد التظاهرات في لندن السبت يتفوق على كل الاسابيع الماضية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مشهد التظاهرات في لندن السبت يتفوق على كل الاسابيع الماضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اسرائيل توسع مروحة التفاوض لرقم أكبر في ملف الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اسرائيل توسع مروحة التفاوض لرقم أكبر في ملف الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف قرأت الادارة الاميركية اجتماع القمة العربية الاسلامية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف قرأت الادارة الاميركية اجتماع القمة العربية الاسلامية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الهلال الاحمر الفلسطيني للـLBCI: الاتصال مقطوع مع مستشفى الشفاء في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الهلال الاحمر الفلسطيني للـLBCI: الاتصال مقطوع مع مستشفى الشفاء في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:34
بالصورة: ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية
خبر عاجل
09:34
بالصورة: ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية
2
اخبار البرامج
14:30
ماذا توقعت ماغي فرح لغزة...وكيف سيكون الداخل اللبناني في الفترة المقبلة؟
اخبار البرامج
14:30
ماذا توقعت ماغي فرح لغزة...وكيف سيكون الداخل اللبناني في الفترة المقبلة؟
3
أخبار دولية
11:44
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة يدعو لوقف الحرب في غزة: لاستكمال التحقيق في جرائم حرب إسرائيل
أخبار دولية
11:44
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة يدعو لوقف الحرب في غزة: لاستكمال التحقيق في جرائم حرب إسرائيل
4
خبر عاجل
09:20
السيد نصرالله: إذا أرادت الولايات المتحدة وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على عزة وهذه هي المعادلة
خبر عاجل
09:20
السيد نصرالله: إذا أرادت الولايات المتحدة وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على عزة وهذه هي المعادلة
5
أخبار لبنان
04:09
النافعة تنجز معاملات خدمات جديدة بدءًا من الثلاثاء
أخبار لبنان
04:09
النافعة تنجز معاملات خدمات جديدة بدءًا من الثلاثاء
6
آخر الأخبار
15:01
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة وهذه الرحلة جاءت في إطار رحلات على خط الدوحة - إسرائيل - القاهرة ما يؤشر لتقدم ما في إطار ملف الأسرى
آخر الأخبار
15:01
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة وهذه الرحلة جاءت في إطار رحلات على خط الدوحة - إسرائيل - القاهرة ما يؤشر لتقدم ما في إطار ملف الأسرى
7
حال الطقس
01:22
الطقس يتحول الى متقلب... إليكم التفاصيل
حال الطقس
01:22
الطقس يتحول الى متقلب... إليكم التفاصيل
8
أخبار لبنان
10:05
نصرالله: الكلام في لبنان يبقى للميدان وإذا أرادت أميركا وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على غزة
أخبار لبنان
10:05
نصرالله: الكلام في لبنان يبقى للميدان وإذا أرادت أميركا وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More