مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بغزة للجزيرة: نفقد يوميا عددا من مرضى السرطان بسبب عدم توفر العلاج ولم تصل إلينا أي مساعدات تمكننا من مواصلة علاج مرضى السرطان

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