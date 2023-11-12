العربية: الجيش الإسرائيلي يقول إنه دخل في اشتباكات عنيفة بمخيم الشاطئ في شمال غزة

الجزيرة نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد قذيفة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي

الجزيرة نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد قذيفة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي

مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بغزة للجزيرة: نفقد يوميا عددا من مرضى السرطان بسبب عدم توفر العلاج ولم تصل إلينا أي مساعدات تمكننا من مواصلة علاج مرضى السرطان