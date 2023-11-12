قصف مدفعي إسرائيلي طال كفركلا مقابل مطعم البيك - تل النحاس ما أدى إلى إشتعال النار في أرض زراعية

ميقاتي للجزيرة: لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر

ميقاتي للجزيرة: لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر

ميقاتي للجزيرة: لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة وحزب الله يتصرف بوطنية عالية وعلى إسرائيل وقف إستفزازاتها المستمرة في جنوب لبنان