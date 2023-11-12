ميقاتي للجزيرة: لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر

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ميقاتي للجزيرة: نتائج القمة العربية الإسلامية أفضل بكثير مما كنت أتوقع وأرجو ألا تبقى قراراتها حبرًا على ورق ولا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة