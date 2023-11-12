ميقاتي: حزب الله يتصرف بوطنية عالية... ولا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة

ميقاتي: حزب الله يتصرف بوطنية عالية... ولا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أننا "لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة،" مشيرًا إلى أن "حزب الله يتصرف بوطنية عالية وعلى إسرائيل وقف إستفزازاتها المستمرة في جنوب لبنان."



وفي حديث لقناة "الجزيرة"، إعتبر أنه "لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر."



وقال: "نتائج القمة العربية الإسلامية أفضل بكثير مما كنت أتوقع، وأرجو ألا تبقى قراراتها حبرًا على ورق،"مشيرًا إلى أن "لا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة."



وطلب ميقاتي من الدول العربية، خصوصًا التي لديها علاقات مع إسرائيل، الضغط لوقف الإستفزازات في جنوب لبنان."