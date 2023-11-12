إردوغان: لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق النقض في مجلس الأمن ولا يمكن إتخاذ مبادرات أو وضع خطط رغمًا عن تركيا في هذه المنطقة فمواقفنا وقيمنا ومبادئنا واضحة

الراعي: نتبنى مضمون بيان قمة الرياض ونرفض رهن إنتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع

الراعي: نتبنى مضمون بيان قمة الرياض ونرفض رهن إنتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع

مصادر أمنية للـLBCI: ما نشر عن صور قيل إنها لغواصة في مقابل شاطىء الكسليك غير صحيح بل أن الأمر هو كناية عن طفافة معمل الذوق والحبل المرتبط بها