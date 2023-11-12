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الراعي: نتبنى مضمون بيان قمة الرياض ونرفض رهن إنتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع
آخر الأخبار
2023-11-12 | 05:27
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الراعي: نتبنى مضمون بيان قمة الرياض ونرفض رهن إنتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع
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الراعي: نتبنى مضمون بيان قمة الرياض ونرفض رهن إنتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع
الراعي: نتبنى مضمون بيان قمة الرياض ونرفض رهن إنتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.
وفي عظته، عبر عن "رفض رهن إنتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع ورفض البقاء من دون رئيس فيما أوصال الدولة تتفكك والمؤسسات الدستورية والعامة تتهاوى والشعب يفتقر ويتسول وقوانا الحية تهاجر إلى أوطان أخرى والدستور ينتهك."
ودان الراعي الحرب الإبادية الوحشية على قطاع غزة، وقد تجاوز عدد الضحايا الأحد عشر ألفًا، ونصفهم تقريبًا من الأطفال.
كما دان التدمير المبرمج للمنازل والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد بهدف طرد الفلسطينيين من أرضهم والقضاء على قضيتهم بعد خمس وسبعين سنة.
ورأى أن هذه الحرب الإبادية الوحشية الخالية من أي روح إنساني والحصار الذي يمنع وصول الماء والغذاء والدواء لمليون ونصف من المهجرين من دون سقف يشكلان وصمة عار في جبين هذا الجيل وأمراء هذه الحرب.
وقال: "إننا نعلن من جديد تضامننا مع الفلسطينيين ونصر على أن الحل الوحيد، على المدى القريب والبعيد، هو قيام الدولتين."
وطالب المجتمع الدولي بفرض وقف النار والحرب بشكل فوري ودائم والمبادرة بمفاوضات الحل السياسي.
وختم الراعي قائلًا: "إننا نتبنى مضمون بيان قمة الرياض المنعقد يوم أمس، آملين أن تعمل الدول العربية والإسلامية على تنفيذ بنوده، فيكون حكامها صانعي سلام بشجاعة، ملتزمين بقرار المبادرة العربية للسلام التي تم إعلانها في قمة بيروت عام 2002 والتي تبنت حل الدولتين كمدخل للسلام والإستقرار في الشرق الأوسط."
*
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