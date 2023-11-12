وزير الاتصالات الفلسطيني: خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس بسبب استمرار العدوان

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على سكان بلدات القطاع الشرقي للحدود مع لبنان التزام الملاجئ للاشتباه بحدث أمني

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على سكان بلدات القطاع الشرقي للحدود مع لبنان التزام الملاجئ للاشتباه بحدث أمني

عثر على ثعبان واعتقد أنه غير سام فأحضره إلى منزله... كاد أن يموت وهذا ما حصل معه!