أ.ف.ب: إسرائيل تعلن بيع نظام مضاد للصواريخ لفنلندا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي

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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح‏