خروج مستشفى القدس في غزة عن العمل بشكل كامل

حزب الله يعرض مشاهد من عملية إستهدافه تموضعًا لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية (فيديو)

حزب الله يعرض مشاهد من عملية إستهدافه تموضعًا لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية (فيديو)

المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: فقدنا كل مقومات الحياة في مجمع الشفاء الطبي ونفقد عددًا من المرضى كل ساعة