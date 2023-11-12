المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: فقدنا كل مقومات الحياة في مجمع الشفاء الطبي ونفقد عددًا من المرضى كل ساعة

خروج مستشفى القدس في غزة عن العمل بشكل كامل

خروج مستشفى القدس في غزة عن العمل بشكل كامل

"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)