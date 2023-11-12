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أ.ف.ب: حكومة "حماس" تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيليّ في غزة إلى 11180 قتيلًا

آخر الأخبار
2023-11-12 | 13:15
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أ.ف.ب: حكومة &quot;حماس&quot; تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيليّ في غزة إلى 11180 قتيلًا
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أ.ف.ب: حكومة "حماس" تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيليّ في غزة إلى 11180 قتيلًا

 
 
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