أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان

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ميقاتي للجزيرة: لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة وحزب الله يتصرف بوطنية عالية وعلى إسرائيل وقف إستفزازاتها المستمرة في جنوب لبنان