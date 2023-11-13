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الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة يوم أمس الأحد

آخر الأخبار
2023-11-12 | 23:29
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الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة يوم أمس الأحد
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الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة يوم أمس الأحد

 
 
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