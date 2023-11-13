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o
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o
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o
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o
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وزير الدفاع الأميركي: الغارات التي نفذناها في سوريا تهدف لتقويض الجماعات المسؤولة عن هجمات ضد القوات الأميركية
آخر الأخبار
2023-11-13 | 02:06
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وزير الدفاع الأميركي: الغارات التي نفذناها في سوريا تهدف لتقويض الجماعات المسؤولة عن هجمات ضد القوات الأميركية
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