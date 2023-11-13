وزير الدفاع الأميركي: الغارات التي نفذناها في سوريا تهدف لتقويض الجماعات المسؤولة عن هجمات ضد القوات الأميركية

العربية: توقف الاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت في قطاع غزة

العربية: توقف الاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت في قطاع غزة

أ.ف.ب: مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية في سوريا