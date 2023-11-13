الجزيرة نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان وسقطتا في مناطق مفتوحة

الخارجية الإيرانية: إسرائيل ترتكب جرائم غير قابلة للوصف في غزة والولايات المتحدة تتحمل المسؤولية

الخارجية الإيرانية: إسرائيل ترتكب جرائم غير قابلة للوصف في غزة والولايات المتحدة تتحمل المسؤولية

كانت بطريقها إلى الولادة ولكن ما حصل مأساوي... "ودّعناهم على أمل أن يعودوا مع شخص جديد وانتهى الأمر برحيل 3 منهم!"