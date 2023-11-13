وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من داخل مجمع الشفاء: المرضى يجبرون على الخروج رغم إصاباتهم

وزير الاقتصاد من دار الفتوى: كميات القمح الموجودة في المخازن متوافرة ولمدة لا بأس بها

وزير الاقتصاد من دار الفتوى: كميات القمح الموجودة في المخازن متوافرة ولمدة لا بأس بها

وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من داخل مجمع الشفاء: أصبحنا غير قادرين على إحصاء أعداد الشهداء