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وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من داخل مجمع الشفاء: المرضى يجبرون على الخروج رغم إصاباتهم

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2023-11-13 | 05:39
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وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من داخل مجمع الشفاء: المرضى يجبرون على الخروج رغم إصاباتهم
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وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من داخل مجمع الشفاء: المرضى يجبرون على الخروج رغم إصاباتهم

 
 
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