الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صاروخين ام كا الاول على منزل والثاني بالقرب من الصحفييين الذين كانوا متواجدين في منطقة المعلي على اطراف بلدة يارون
آخر الأخبار
2023-11-13 | 08:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
صاروخين ام كا الاول على منزل والثاني بالقرب من الصحفييين الذين كانوا متواجدين في منطقة المعلي على اطراف بلدة يارون
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الاول
والثاني
بالقرب
الصحفييين
الذين
كانوا
متواجدين
منطقة
المعلي
اطراف
يارون
التالي
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة يوم أمس الأحد
أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:41
سرايا القدس: قصفنا جنودا وآليات إسرائيلية متوغلة بجنوب مدينة غزة وحشودا عسكرية بشمال غزة
آخر الأخبار
12:41
سرايا القدس: قصفنا جنودا وآليات إسرائيلية متوغلة بجنوب مدينة غزة وحشودا عسكرية بشمال غزة
0
آخر الأخبار
12:37
وزير الخارجية الأردني: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن هو إعلان حرب سنرد عليه ونتعامل معه بكل حزم
آخر الأخبار
12:37
وزير الخارجية الأردني: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن هو إعلان حرب سنرد عليه ونتعامل معه بكل حزم
0
أخبار دولية
12:19
هنية استعرض مع ميقاتي الأوضاع السائدة
أخبار دولية
12:19
هنية استعرض مع ميقاتي الأوضاع السائدة
0
فنّ
12:19
ريهانا تصدم الجمهور بشعرها الجديد... إليكم "اللوك الجديد" (صور)
فنّ
12:19
ريهانا تصدم الجمهور بشعرها الجديد... إليكم "اللوك الجديد" (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:41
سرايا القدس: قصفنا جنودا وآليات إسرائيلية متوغلة بجنوب مدينة غزة وحشودا عسكرية بشمال غزة
آخر الأخبار
12:41
سرايا القدس: قصفنا جنودا وآليات إسرائيلية متوغلة بجنوب مدينة غزة وحشودا عسكرية بشمال غزة
0
آخر الأخبار
12:37
وزير الخارجية الأردني: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن هو إعلان حرب سنرد عليه ونتعامل معه بكل حزم
آخر الأخبار
12:37
وزير الخارجية الأردني: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن هو إعلان حرب سنرد عليه ونتعامل معه بكل حزم
0
فنّ
12:19
ريهانا تصدم الجمهور بشعرها الجديد... إليكم "اللوك الجديد" (صور)
فنّ
12:19
ريهانا تصدم الجمهور بشعرها الجديد... إليكم "اللوك الجديد" (صور)
0
آخر الأخبار
11:55
الجيش الإسرائيلي: قصفنا دبابة خلية كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع على منطقة شتولا (الجزيرة)
آخر الأخبار
11:55
الجيش الإسرائيلي: قصفنا دبابة خلية كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع على منطقة شتولا (الجزيرة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:13
كارول سماحة تصدم الجمهور بوجهها في صورها الجديدة... "لم نستطع التعرّف عليها"
فنّ
04:13
كارول سماحة تصدم الجمهور بوجهها في صورها الجديدة... "لم نستطع التعرّف عليها"
0
فنّ
04:52
كارلا حداد في أحدث ظهور مع طوني أبو جودة... ما السبب؟
فنّ
04:52
كارلا حداد في أحدث ظهور مع طوني أبو جودة... ما السبب؟
0
آخر الأخبار
07:48
شركة الكهرباء الإسرائيلية تعلن مقتل أحد موظفيها في هجوم صاروخي من لبنان الأحد
آخر الأخبار
07:48
شركة الكهرباء الإسرائيلية تعلن مقتل أحد موظفيها في هجوم صاروخي من لبنان الأحد
0
آخر الأخبار
03:35
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل جعلت مجمع الشفاء الطبي عنوانا للسيطرة على غزة وحولته لثكنة عسكرية
آخر الأخبار
03:35
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل جعلت مجمع الشفاء الطبي عنوانا للسيطرة على غزة وحولته لثكنة عسكرية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:30
ملف التمديد لقائد الجيش بين بري والجمهورية القوية
أخبار لبنان
08:30
ملف التمديد لقائد الجيش بين بري والجمهورية القوية
0
أخبار لبنان
08:09
لقاء بين باسيل وتيمور جنبلاط... اتفاق على تعزيز العلاقة بين التيار والاشتراكي
أخبار لبنان
08:09
لقاء بين باسيل وتيمور جنبلاط... اتفاق على تعزيز العلاقة بين التيار والاشتراكي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
آخر التطورات الميدانية جنوبا
تقارير نشرة الاخبار
08:07
آخر التطورات الميدانية جنوبا
0
أخبار لبنان
04:29
ماذا قال غسان حاصباني للـLBCI عن لقاء قوى المعارضة وميقاتي أمس؟
أخبار لبنان
04:29
ماذا قال غسان حاصباني للـLBCI عن لقاء قوى المعارضة وميقاتي أمس؟
0
أخبار دولية
14:02
لماذا تسليم مصر ملف غزة؟
أخبار دولية
14:02
لماذا تسليم مصر ملف غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة
0
أخبار دولية
13:52
حمدان: غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولا سلطة سياسية أو أمنية
أخبار دولية
13:52
حمدان: غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولا سلطة سياسية أو أمنية
0
أخبار لبنان
13:44
وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس
أخبار لبنان
13:44
وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لو شو ما صار ... الحياة حلوة بلبنان وبعيون اللبنانين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لو شو ما صار ... الحياة حلوة بلبنان وبعيون اللبنانين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:37
غانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم
خبر عاجل
10:37
غانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم
2
خبر عاجل
07:08
غارة اسرائيلية على منزل في عيناتا ادت الى استشهاد شخص وجرح آخر من المدنيين صودف مرورهما بسياراتهما لحظة وقوع الغارة
خبر عاجل
07:08
غارة اسرائيلية على منزل في عيناتا ادت الى استشهاد شخص وجرح آخر من المدنيين صودف مرورهما بسياراتهما لحظة وقوع الغارة
3
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
4
صحف اليوم
23:32
32 طائرة عسكرية حطّت في مطار بيروت وقاعدة حامات منذ بدء العدوان على غزة (الأخبار)
صحف اليوم
23:32
32 طائرة عسكرية حطّت في مطار بيروت وقاعدة حامات منذ بدء العدوان على غزة (الأخبار)
5
منوعات
14:02
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
منوعات
14:02
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
6
فنّ
04:13
كارول سماحة تصدم الجمهور بوجهها في صورها الجديدة... "لم نستطع التعرّف عليها"
فنّ
04:13
كارول سماحة تصدم الجمهور بوجهها في صورها الجديدة... "لم نستطع التعرّف عليها"
7
آخر الأخبار
16:53
أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
آخر الأخبار
16:53
أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
8
خبر عاجل
02:32
قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة الجبين وسقوط 6 قذائف على اطراف بلدة عيتا الشعب من الجهة الجنوبية والغربية
خبر عاجل
02:32
قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة الجبين وسقوط 6 قذائف على اطراف بلدة عيتا الشعب من الجهة الجنوبية والغربية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More