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وزير الخارجية الإسرائيلي: أمامنا أسبوعان للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا والضغط الدولي يزداد علينا لإنهاء الحرب

آخر الأخبار
2023-11-13 | 10:42
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وزير الخارجية الإسرائيلي: أمامنا أسبوعان للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا والضغط الدولي يزداد علينا لإنهاء الحرب
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وزير الخارجية الإسرائيلي: أمامنا أسبوعان للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا والضغط الدولي يزداد علينا لإنهاء الحرب

 
 
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