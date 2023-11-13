حتي لـ"عشرين 30": إذا لم تتمكن إسرئيل من تحقيق الأهداف في غزة فستنتقل إلى جبهات أخرى لكنها الآن لا تريد فتح جبهتين وحزب الله لا يريد حربًا

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