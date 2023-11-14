هيومن رايتس ووتش: ينبغي التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بقطاع غزة باعتبارها جرائم حرب

هيومن رايتس ووتش: لم تقدم إسرائيل حتى الآن أدلة جدية على أن المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية

هيومن رايتس ووتش: لم تقدم إسرائيل حتى الآن أدلة جدية على أن المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية

ما هو اليوم العالمي للسكري... ولماذا يتم الاحتفال به كل عام في 14 تشرين الثاني؟!