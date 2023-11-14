الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل بخانيونس ما يهدد حياة 90 مريضا و9000 نازح

في هذا البلد... مدرسة تستقبل المراهقات مع أطفالهنّ: "الحمل ليس إعاقة"

في هذا البلد... مدرسة تستقبل المراهقات مع أطفالهنّ: "الحمل ليس إعاقة"

التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام الرابية باتجاه انطلياس وتم ازالتها من مكانها والسير الى تحسن تدريجي