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الجزيرة نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي: الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم هو الحل الإنساني الصحيح

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2023-11-14 | 02:12
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الجزيرة نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي: الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم هو الحل الإنساني الصحيح
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الجزيرة نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي: الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم هو الحل الإنساني الصحيح

 
 
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