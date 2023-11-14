المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية تعترض جسما مشبوها قبالة شاطئ عكا

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غوغل ستبدأ بحذف العديد من حسابات Gmail قريبًا... فهل حسابك آمن؟

أ.ف.ب: مدير مستشفى الشفاء يؤكد أن "179 جثة" دفنت في "قبر جماعي"