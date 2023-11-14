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بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة القائد العام لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو

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2023-11-14 | 05:09
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بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة القائد العام لقوات &quot;اليونيفيل&quot; العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو
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بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة القائد العام لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو

 
 
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