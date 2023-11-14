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o
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22
o
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o
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الجزيرة: شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-11-14 | 07:41
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الجزيرة: شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة
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