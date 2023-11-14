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النائب جنبلاط استقبل وفداً من "الجمهورية القوية"... وتوافق على ضرورة منع الشغور في الجيش
آخر الأخبار
2023-11-14 | 09:19
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النائب جنبلاط استقبل وفداً من "الجمهورية القوية"... وتوافق على ضرورة منع الشغور في الجيش
اعتبر النائب غسان حاصباني أن "الوضع القائم استثنائي ولبنان بحاجة إلى أن تبقى المؤسسة العسكرية مستقرّة دون أي خلل للإستمرار بالدفاع عن الأراضي اللبنانية وتأمين الأمن على الحدود وعدم اهتزاز قراراتها ومواقفها".
وأكّد حاصباني بعد لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، برفقة وفد من كتلة "الجمهورية القويّة" ضمّ النواب، ملحم رياشي ونزيه متى، وبحضور أعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي النواب هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، راجي السعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، أننا "مستعدّون لأخذ خطوات استثنائية في هذا المجال ونعي أن هناك حراكاً على مستوى مجلس الوزراء اليوم لمحاولة التمديد لقائد الجيش، إلّا أنّه في حال عدم حصول ذلك، في فترة زمنية معقولة، يبقى التشريع هو المدخل الأسلم والوحيد للحفاظ على المؤسسة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن قيادة الأركان، التي علينا النظر بها وأن يعمل على تعيينها بالآليات الدستورية المناسبة لأن استمرارية الجيش وتراتبيته والحلول مكان قيادة الجيش في حال الشغور أمر ضروري علينا تثبيته".
وإثر اللقاء، قالَ حاصباني: "تشرّفنا اليوم بزيارة كتلة اللقاء الديمقراطي، وكان لنا حديث مطوّل ومركّز حول موضوع قيادة الجيش، وخاصةً اقتراح القانون الذي تقدّمنا به كتكتل الجمهورية القويّة، للتمديد لرتبة عماد لمدّة سنة، ونحن في سياق جولة على القوى السياسية لبحث إمكانية التشريع لهذا الموضوع،
وشدد على أننا "لن نوفّر أي جهد للحفاظ على المؤسسة العسكرية واستقرارها، خاصة وأنَّ لبنان اليوم في دائرة الخطر العسكري، وهناك حرب دائرة في الجنوب"، ونتمنى ألا تتوسّع، لكن في حال حصول أي طارئ، وحتى لو استمرّ الوضع الحالي، وحالة عدم الاستقرار العسكرية المسيطرة على مؤسسة الجيش، التي وجب أقلّه أن تحظى بالاستقرار والاستمرارية وأن لا يكون هناك أي علامة استفهام أو تساؤلات حول قيادتها في الوقت الحاضر".
وقال: "نتمنى أن يستمر هذا المسار وأن يأخذ المسلك الصحيح والسليم بالتعاون مع القوى السياسية كافة الحريصة على استقرار لبنان".
من جهته، أكّد النائب أبو الحسن، أنه "سنسهل الأمر للتمديد لقائد الجيش وسيكون لنا موقف أمام هيئة مكتب المجلس وفي المجلس النيابي"، مشيرا الى أنه "تمَّ النقاش حول ضرورة تعيين أعضاء المجلس العسكري، إذ لا يجوز أن يكون قائد الجيش دون مجلس عسكري مكتمل".
وأكد أننا "ملزمون وواجب وطني علينا تمكين الجيش اللبناني في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي يواجه البلاد، علماً أنَّ مطلب تعيين المجلس العسكري ضرورة لا تقلّ أهمية عن التمديد لقائد الجيش".
*
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