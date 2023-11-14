الجميل التقى رئيس الوزراء المجري: نحذر من الانزلاق أكثر إلى حرب شاملة ستقضي على ما تبقى من البلد

تباحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في آخر التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الحرب الدائرة وانعكاسها على لبنان، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية "لتجمّع أحزاب الوسط" IDC-CDI في البرلمان الاوروبي في بروكسيل.



وكتب الجميل عبر منصة "اكس": "أكدنا خلال اللقاء أن المؤسسات اللبنانية الرسمية مسلوبة الإرادة وقرارها مرهون بمشيئة حزب الله وإيران، كما حذرنا من الانزلاق أكثر إلى حرب شاملة كونها ستقضي على ما تبقى من بلد لا يريد ابناؤه سوى العيش بسلام واسترجاع دولتهم، مشددين على أهمية الدعم الأوروبي لحياد لبنان حفاظاً على هويته".