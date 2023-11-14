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أ.ف.ب: عائلات الرهائن لدى حماس تطالب حكومة إسرائيل باتفاق هذا المساء للإفراج عنهم
آخر الأخبار
2023-11-14 | 15:18
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أ.ف.ب: عائلات الرهائن لدى حماس تطالب حكومة إسرائيل باتفاق هذا المساء للإفراج عنهم
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