الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النائب الياس حنكش للـLBCI: الشعب اللبناني يرفض أن يكون قرار السلم والحرب بيد من يأخذ أوامره من الخارج ولو كان لدينا دولة تفرض قرار الـ1701 كنّا تفادينا هذا القلق الذي نعيشه من احتمال توسّع الجبهات
آخر الأخبار
2023-11-15 | 03:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
النائب الياس حنكش للـLBCI: الشعب اللبناني يرفض أن يكون قرار السلم والحرب بيد من يأخذ أوامره من الخارج ولو كان لدينا دولة تفرض قرار الـ1701 كنّا تفادينا هذا القلق الذي نعيشه من احتمال توسّع الجبهات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الياس
للـLBCI:
الشعب
اللبناني
السلم
والحرب
أوامره
الخارج
لدينا
الـ1701
تفادينا
القلق
نعيشه
احتمال
توسّع
الجبهات
التالي
حنكش للـLBCI: لا أحد باستطاعته أن "يُهدّي" حزب الله أو حتى أن يناقشه وقد تبيّن أنه هو الدولة ويتفرّد بقراره ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ينتظران قراره للتصرّف على أساسه
مريضة بحاجة إلى دم من فئة O- لجراحة "قلب مفتوح" في مستشفى قلب يسوع للتبرّع الاتصال على الرقم 03909871
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:34
المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: الإحتلال طرد الأطفال والمرضى من مستشفى الرنتيسي
آخر الأخبار
06:34
المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: الإحتلال طرد الأطفال والمرضى من مستشفى الرنتيسي
0
آخر الأخبار
06:33
المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: نطالب بإجلاء المرضى إلى مصر للعلاج
آخر الأخبار
06:33
المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: نطالب بإجلاء المرضى إلى مصر للعلاج
0
أخبار لبنان
06:29
أبو فاعور في دار الفتوى... وهذا ما بحثه مع دريان
أخبار لبنان
06:29
أبو فاعور في دار الفتوى... وهذا ما بحثه مع دريان
0
آخر الأخبار
06:26
رئيس الوزراء الإسباني يدعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة
آخر الأخبار
06:26
رئيس الوزراء الإسباني يدعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:34
المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: الإحتلال طرد الأطفال والمرضى من مستشفى الرنتيسي
آخر الأخبار
06:34
المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: الإحتلال طرد الأطفال والمرضى من مستشفى الرنتيسي
0
آخر الأخبار
06:33
المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: نطالب بإجلاء المرضى إلى مصر للعلاج
آخر الأخبار
06:33
المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: نطالب بإجلاء المرضى إلى مصر للعلاج
0
أخبار لبنان
06:29
أبو فاعور في دار الفتوى... وهذا ما بحثه مع دريان
أخبار لبنان
06:29
أبو فاعور في دار الفتوى... وهذا ما بحثه مع دريان
0
آخر الأخبار
06:26
رئيس الوزراء الإسباني يدعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة
آخر الأخبار
06:26
رئيس الوزراء الإسباني يدعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-06
منافسة في البلياردو تحولت إلى جريمة مرعبة... إطلاق نار وإصابات وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-06
منافسة في البلياردو تحولت إلى جريمة مرعبة... إطلاق نار وإصابات وهذه التفاصيل!
0
آخر الأخبار
04:20
أ.ف.ب: القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري في قضية هجمات كيميائية
آخر الأخبار
04:20
أ.ف.ب: القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري في قضية هجمات كيميائية
0
منوعات
10:50
تحديد هوية "المرأة الموشومة بزهرة" بعد 31 عاماً من العثور على جثتها في أنتويرب
منوعات
10:50
تحديد هوية "المرأة الموشومة بزهرة" بعد 31 عاماً من العثور على جثتها في أنتويرب
0
أخبار لبنان
06:14
كهرباء لبنان: تجدد سرقات زوايا التشبيك الحديدية لأبراج التوتر العالي لخط بعلبك - ديرنبوح
أخبار لبنان
06:14
كهرباء لبنان: تجدد سرقات زوايا التشبيك الحديدية لأبراج التوتر العالي لخط بعلبك - ديرنبوح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:15
نقاش إسرائيليّ عن هدنة وقف إطلاق النار... وماذا عن انعقادات الكابينات؟
أخبار دولية
04:15
نقاش إسرائيليّ عن هدنة وقف إطلاق النار... وماذا عن انعقادات الكابينات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
منتخب لبنان ينطلق بمشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم انّما من الامارات وليس من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
منتخب لبنان ينطلق بمشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم انّما من الامارات وليس من لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
في اليوم العالمي للسكري...كيف ننتبه على صحتنا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
في اليوم العالمي للسكري...كيف ننتبه على صحتنا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
همة اللبنانيين ستضيء قريباً نفقي مطار بيروت المظلم 24 ع 24
تقارير نشرة الاخبار
14:06
همة اللبنانيين ستضيء قريباً نفقي مطار بيروت المظلم 24 ع 24
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لماذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لماذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صادرات ايران النفطية الى ارتفاع...فهل توقفها العقوبات الاميركية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صادرات ايران النفطية الى ارتفاع...فهل توقفها العقوبات الاميركية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فيديوهات اليوم التاسع والثلاثين: غزة تغرق بمآسها والأمطار
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فيديوهات اليوم التاسع والثلاثين: غزة تغرق بمآسها والأمطار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أسيرة اسرائيلية جديدة.. فمن هي وأين احتُجزت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أسيرة اسرائيلية جديدة.. فمن هي وأين احتُجزت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كيف ردت "الصحة الفلسطينية" على مزاعم اسرئيل بأن حماس تحتجز أسرى في مستشفى الرنتيسي للأطفال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كيف ردت "الصحة الفلسطينية" على مزاعم اسرئيل بأن حماس تحتجز أسرى في مستشفى الرنتيسي للأطفال؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:48
وضع شركة شومان للصيرفة اللبنانية واصحابها خالد شومان ونبيل شومان والصراف رضى خميس على لائحتي العقوبات الاميركية والبريطانية للتعامل مع حماس والجهاد الاسلامي
خبر عاجل
08:48
وضع شركة شومان للصيرفة اللبنانية واصحابها خالد شومان ونبيل شومان والصراف رضى خميس على لائحتي العقوبات الاميركية والبريطانية للتعامل مع حماس والجهاد الاسلامي
2
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أسيرة اسرائيلية جديدة.. فمن هي وأين احتُجزت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أسيرة اسرائيلية جديدة.. فمن هي وأين احتُجزت؟
3
منوعات
14:18
عُثر على الأم جثة هامدة في منزلها...وهوية المتهم صادمة!
منوعات
14:18
عُثر على الأم جثة هامدة في منزلها...وهوية المتهم صادمة!
4
آخر الأخبار
16:54
هيئة البث الإسرائيلية: صفقة تتضمن خطوة أولى تفرج بموجبها إسرائيل عن أسرى أطفال مقابل محتجزين أطفال لدى حماس
آخر الأخبار
16:54
هيئة البث الإسرائيلية: صفقة تتضمن خطوة أولى تفرج بموجبها إسرائيل عن أسرى أطفال مقابل محتجزين أطفال لدى حماس
5
منوعات
13:52
امرأة قررت إعادة ملابس سباحة طلبتها عبر الانترنت...وما أرسلته عن طريق الخطأ كان معيباً!
منوعات
13:52
امرأة قررت إعادة ملابس سباحة طلبتها عبر الانترنت...وما أرسلته عن طريق الخطأ كان معيباً!
6
صحة وتغذية
11:30
"بهذه الحالة قد يصبح تأثيره أسوأ من بعض أنواع السرطان"... طبيبتان لبنانيتان تكشفان أهمّ النصائح حول داء السكري لموقع LBCI!
صحة وتغذية
11:30
"بهذه الحالة قد يصبح تأثيره أسوأ من بعض أنواع السرطان"... طبيبتان لبنانيتان تكشفان أهمّ النصائح حول داء السكري لموقع LBCI!
7
منوعات
08:13
معلمة تعتدي جنسياً على تلميذها مرّات عدّة... قصة مروعة وهذه التفاصيل!
منوعات
08:13
معلمة تعتدي جنسياً على تلميذها مرّات عدّة... قصة مروعة وهذه التفاصيل!
8
منوعات
09:16
ابن الـ 19 عاماً تزوج امرأة تسعينية لإنقاذ حياته...إليكم القصة كاملة!
منوعات
09:16
ابن الـ 19 عاماً تزوج امرأة تسعينية لإنقاذ حياته...إليكم القصة كاملة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More