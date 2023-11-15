حنكش للـLBCI: لا أحد باستطاعته أن "يُهدّي" حزب الله أو حتى أن يناقشه وقد تبيّن أنه هو الدولة ويتفرّد بقراره ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ينتظران قراره للتصرّف على أساسه

حنكش للـLBCI: اذا كانوا يريدون أن يكون لبنان منصّة للصواريخ فنحن نريده أن يكون منصّة للتكنولوجيا ونحن لا نريد الحرب

حنكش للـLBCI: اذا كانوا يريدون أن يكون لبنان منصّة للصواريخ فنحن نريده أن يكون منصّة للتكنولوجيا ونحن لا نريد الحرب

النائب الياس حنكش للـLBCI: الشعب اللبناني يرفض أن يكون قرار السلم والحرب بيد من يأخذ أوامره من الخارج ولو كان لدينا دولة تفرض قرار الـ1701 كنّا تفادينا هذا القلق الذي نعيشه من احتمال توسّع الجبهات