حنكش للـLBCI: اذا كانوا يريدون أن يكون لبنان منصّة للصواريخ فنحن نريده أن يكون منصّة للتكنولوجيا ونحن لا نريد الحرب

حنكش للـLBCI: ما من أحد يؤمّن حماية لبنان الا الجيش اللبناني ونحن باستطاعتنا ان نكون مع غزة وأهلها وضد أن ننجرّ الى حرب

حنكش للـLBCI: ما من أحد يؤمّن حماية لبنان الا الجيش اللبناني ونحن باستطاعتنا ان نكون مع غزة وأهلها وضد أن ننجرّ الى حرب

حنكش للـLBCI: لا أحد باستطاعته أن "يُهدّي" حزب الله أو حتى أن يناقشه وقد تبيّن أنه هو الدولة ويتفرّد بقراره ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ينتظران قراره للتصرّف على أساسه