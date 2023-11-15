مريضة بحاجة إلى دم من فئة O- لجراحة "قلب مفتوح" في مستشفى قلب يسوع للتبرّع الاتصال على الرقم 03909871

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النائب الياس حنكش للـLBCI: الشعب اللبناني يرفض أن يكون قرار السلم والحرب بيد من يأخذ أوامره من الخارج ولو كان لدينا دولة تفرض قرار الـ1701 كنّا تفادينا هذا القلق الذي نعيشه من احتمال توسّع الجبهات