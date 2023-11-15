الجزيرة عن مصادر في مستشفى الشفاء: الجيش الإسرائيلي يحتجز عددًا من النازحين بعد اقتحام مجمع الشفاء

حنكش للـLBCI: وحدة الساحات هي وحدة المسرحيات فعملياً المحور كان ينتظر لحظة ٧ تشرين وهو يقول أن سبب وجوده محو إسرائيل عن الخارطة ولم يحصل شيء والمناوشات لا تتخطى المرسوم لها

حنكش للـLBCI: وحدة الساحات هي وحدة المسرحيات فعملياً المحور كان ينتظر لحظة ٧ تشرين وهو يقول أن سبب وجوده محو إسرائيل عن الخارطة ولم يحصل شيء والمناوشات لا تتخطى المرسوم لها

حنكش للـLBCI: علينا أن نرتقي الى فكرة أن هناك دولة وهي التي تقرر في هذا البلد وأن نتواضع ونجلس مع الاخرين على طاولة واحدة ولا أن نتفرّد في القرار