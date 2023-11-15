حنكش للـLBCI: علينا أن نرتقي الى فكرة أن هناك دولة وهي التي تقرر في هذا البلد وأن نتواضع ونجلس مع الاخرين على طاولة واحدة ولا أن نتفرّد في القرار

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