حنكش للـLBCI: وحدة الساحات هي وحدة المسرحيات فعملياً المحور كان ينتظر لحظة ٧ تشرين وهو يقول أن سبب وجوده محو إسرائيل عن الخارطة ولم يحصل شيء والمناوشات لا تتخطى المرسوم لها

جعجع: لتجنيب المؤسسة العسكريّة أي عملية تغييرفي هذه المرحلة وعدم التفريط بتماسكها

جعجع: لتجنيب المؤسسة العسكريّة أي عملية تغييرفي هذه المرحلة وعدم التفريط بتماسكها

الجزيرة عن مصادر في مستشفى الشفاء: الجيش الإسرائيلي يحتجز عددًا من النازحين بعد اقتحام مجمع الشفاء