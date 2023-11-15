الجزيرة نقلًا عن مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء: الجيش الإسرائيلي احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة

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