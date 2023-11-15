العربية عن مصادر: إسرائيل لا توافق على الصيغة الأخيرة التي نقلها الوسطاء حول صفقة الأسرى وهي تريد الإفراج عن عدد "أكبر بكثير" من 50 رهينة

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