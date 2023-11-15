بوحبيب: التهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان تشكل خرقا فاضحا للـ1701

شدّد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب على أن "التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان تشكل خرقا فاضحا للقرار 1701"، لافتا إلى أن "التطرف الإسرائيلي يجلب الكوارث، والاعتدال يجلب السلام".



وأشار وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، بعد لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، الى أنه "طلب إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة تقديرنا لموقفه في مقابلته الأخيرة مع الـCNN، لا سيما تعبيره عن الصوت الأخلاقي والإنساني دفاعا عن الأطفال والمدنيين في غزة".