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o
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o
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o
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أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": أغبى ما يمكن أن نراه من مشاريع هو المشروع الايراني في وطن تعددي مثل لبنان
آخر الأخبار
2023-11-15 | 14:49
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أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": أغبى ما يمكن أن نراه من مشاريع هو المشروع الايراني في وطن تعددي مثل لبنان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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