أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": فيلق القدس لديه امكانيات ولو كان يريد تحرير فلسطين لكان حرّرها من 30 سنة واليوم هو يتفرج على فلسطين فقط لا غير

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