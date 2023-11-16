جان عبود للـLBCI: تداعيات الوضع في غزة وعلى الحدود اللبنانية أدت إلى إلغاء الكثير من التذاكر فمنذ شهر تقريبًا تُلغى يوميًا خمسون تذكرة مقابل تصدير خمس

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